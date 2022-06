Mecânico tem moto roubada após emboscada e vai parar no hospital após fugir pela caatinga, em Serra Talhada

Um mecânico foi vítima de uma emboscada que terminou em roubo, na Avenida Central 1, próximo à BR-232, em Serra Talhada.

Segundo o profissional, ele recebeu um chamado para realizar um conserto num caminhão no bairro da Borborema e se deslocou até o endereço em sua moto.

Ao avistar o veículo, parou na parte de trás. Neste momento, apareceu um homem com uma arma e anunciou o assalto. Ele subiu na garupa da moto e ordenou à vítima que seguisse em frente na BR-232, sentido Salgueiro, e em um determinado momento mandou entrar numa estrada de chão. Após uns 5 minutos mandou que parasse e tomou sua carteira e seu celular com ameaças, foi quando a vítima percebeu que algo pior poderia lhe acontecer e em seguida fugiu pela caatinga, onde ficou com algumas escoriações pelo corpo devido à escuridão e o mato muito fechado.

Somente ao amanhecer voltou para BR e pediu ajuda para ir ao hospital, dando entrada na emergência por volta das 6h. A vítima ficou internada em observação por não conseguir se locomover. Do Vila Bela Online