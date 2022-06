Senac PE oferta cursos gratuitos com vagas para Serra Talhada

O Senac Pernambuco abriu inscrições para 45 vagas em cursos gratuitos, nos municípios de Recife e Serra Talhada. O incentivo faz parte do Programa Senac Gratuidade (PSG) e estão sendo disponibilizadas vagas nos cursos de Auxiliar de Cozinha (Serra Talhada) e Inglês, Espanhol, Francês e Alemão (módulos básicos), no Recife. As inscrições começam hoje (13) e podem ser feitas até o dia 19 de junho, através desse link.

Para concorrer, os alunos deverão comprovar que se encaixam nos pré-requisitos do PSG. Entre eles, está o de ter renda familiar per capita (por pessoa) de até dois salários mínimos. Também é necessário atender aos pré-requisitos do curso, que são ter Ensino Fundamental incompleto e idade mínima de 18 anos, para Auxiliar de Cozinha, e idade mínima de 14 anos para os cursos de idiomas.

O resultado dos aprovados será divulgado no dia 20 de junho. Os aprovados poderão realizar as suas matrículas nos dias 20 e 21 de junho, no Posto Avançado Senac Serra Talhada, localizado à Praça Barão do Pajeú, nº 911, Centro de Serra Talhada, das 8h às 18h, ou na Central de Atendimento Senac (CAS), na Avenida Visconde de Suassuna, 500, Santo Amaro, Recife, das 8h às 19h.

O edital completo está disponível no site do Senac PE. Mais informações sobre a seleção podem ser obtidas pelos telefones (87) 3929-2350 (Serra) ou 0800.081.1688 (Recife).

Do Vila Bela Online