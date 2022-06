Empresários serra-talhadenses apostam pesado na eleição de presidente

A eleição presidencial 2022 promete ser bastante acirrada entre aqueles que gostam de apostar, de arriscar perder dinheiro. Nesta manhã da terça feira (14 de junho) os empresários serra-talhadenses Carlos e Telécio (vídeo), fizeram uma aposta altíssima, onde Carlos apostou na vitória de BOLSONARO e Telécio no candidato LULA. Ambos residem em Serra Talhada-PE e são bastante conhecidos na cidade.

Caso Bolsonaro vença a eleição, Carlos irá receber um galpão avaliado em R$ 600 mil reais e se Lula ganhar a eleição, Telecio receberá a quantia de R$ 100.000,00.

Como testemunhas da aposta, estão, o Corretor de imóveis Mário Olímpio que filmou o acordo e o empresário do ramo de aluguéis de máquinas e tratores Hermógenes.

A sorte está lançada e que venham as eleições.