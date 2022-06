Prefeito de Inajá torra mais de R$ 1 mi com festa, enquanto luz de escola é cortada

O prefeito de Inajá, Marcelo de Alberto (PSD), é mais um péssimo exemplo da “farra” que alguns gestores vêm fazendo com dinheiro público. Enquanto os moradores dos municípios sofrem com a falta de saneamento, educação de qualidade, saúde, medicamentos e alimento na mesa das famílias carentes.

Depois de o prefeito autorizar, de uma canetada só, o gasto de mais de R$ 1 milhão de reais com a festa de Santo Antônio, sem a devida transparência com publicação nos portais, o que poderá em breve ser motivo de ação do Tribunal de Contas do Estado e o MPPE, a população local foi surpreendida com o corte da luz elétrica da Escola Municipal Maria de Jesus.