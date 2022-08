Inscrições para o Fies começam nesta terça-feira

Começa nesta terça-feira (9) o prazo para as inscrições do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), que segue até 12 de agosto. Os estudantes interessados devem acessar o site do Fies para efetuar o procedimento. O resultado dessa etapa deverá ser divulgado no dia 16 de agosto.

Durante a inscrição, o candidato deve preencher os dados requisitados e informar sua escolha de curso, turno e instituição de ensino, entre as vagas ofertadas pelo programa. Quem for pré-selecionado terá entre os dias 17 e 19 de agosto para complementar a inscrição no site. Quem não for convocado entrará, automaticamente, na lista de espera.