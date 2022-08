Faculdade Senac oferece 80 vagas gratuitas nas áreas de Gestão Comercial e Logística

A faculdade Senac oferece 40 bolsas de estudos integrais voltadas para o Curso Superior de Tecnologia em Gestão Comercial, além de outras 40 bolsas para o Curso Superior de Tecnologia em Logística. Os candidatos podem se inscrever no processo seletivo até o dia 10 de agosto, através do site da instituição. A área de inscrição fica no final da tela. As matrículas devem ser realizadas até 72 horas após a comunicação do resultado. O início das aulas está programado para o dia 15 de agosto.

Podem concorrer às bolsas três grupos candidatos: trabalhadores empregados do setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, tendo renda bruta familiar de até 2 salários mínimos; estudantes comprovadamente matriculados em curso de Aprendizagem Comercial, ministrado pelo Senac Pernambuco via Programa Senac de Gratuidade; e concluintes do curso de Aprendizagem Comercial no Senac Pernambuco, a partir do dia 31 de julho de 2020 em diante.

As aulas de ambos os cursos serão realizadas de forma presencial, na sede da Faculdade Senac, localizada na Rua Marquês Pombal, nº 57, em Santo Amaro, das 18h30 às 22h. O candidato poderá participar da seleção de três formas distintas. Por meio do vestibular on-line; com o aproveitamento da nota do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem), ou como portador de diploma. O participante deve ter idade igual ou superior ao mínimo estabelecido para cursar a graduação, apresentar RG e CPF, assim como comprovante e residência. Deve apresentar escolaridade mínima para ingressar no curso e auto declaração de renda.

