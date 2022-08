Petrolina recebe dirigentes da Rede Federal de Educação de todo o Brasil

O Instituto Federal do Sertão Pernambucano (IFSertãoPE) sediará, de 9 a 11 de agosto de 2022, a 113.ª Reunião do Conselho Nacional das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica (Conif). A programação ocorrerá no Auditório da Fundação Nilo Coelho e na Reitoria do IFSertãoPE.

O Conif é formado por 41 instituições (38 Institutos Federais, dois Centros Federais de Educação Tecnológica e o Colégio Pedro II), que são representadas pelos dirigentes máximos de cada uma delas. Juntas, elas contabilizam mais de 600 unidades em todo o Brasil.

O Conselho é uma instância de discussão, proposição e promoção de políticas de desenvolvimento da formação profissional e tecnológica, pesquisa e inovação e atua no debate e na defesa da educação pública, gratuita e de excelência.

Em anexo, segue abaixo a programação do evento, que contará com uma Mostra de Projetos de Extensão no dia 10 de agosto, das 9h às 12h e das 13h às 17h, aberta ao público em geral, com visita de escolas públicas municipais e estaduais. A Mostra ocorrerá no Hall de Entrada da Reitoria do IFSertãoPE, localizada na rua Aristarco Lopes, Centro, em frente à Igreja Matriz de Petrolina.

Serão expostos projetos de todos os sete campi da instituição, envolvendo os seis municípios onde o IFSertãoPE tem sede: Petrolina, Santa Maria da Boa Vista, Ouricuri, Salgueiro, Serra Talhada e Floresta. Projetos de extensão são projetos que desenvolvem ações para a comunidade interna e externa de forma gratuita, podendo ser em diversas áreas, tais como cultura, saúde, social, ambiental, educação com oferta de palestras e cursos. Do Vila Bela Online