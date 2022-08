Sintomas leves dificultam diagnóstico de varíola dos macacos, alerta infectologista

Segundo Demétrius Montenegro, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz, no Recife, ‘estudo mostra que 64% das pessoas têm menos de dez lesões na pele’.

Em meio ao crescimento do número de casos de confirmados varíola dos macacos (monkeypox), em Pernambuco, um infectologista faz um alerta. Sintomas leves dificultam o diagnóstico da doença. “Um estudo mostra que 64% das pessoas têm menos de dez lesões na pele”, afirmou Demétrius Montenegro, do Hospital Universitário Oswaldo Cruz (Huoc), no Recife.

Em Pernambuco, o boletim mais recente com dados da varíola dos macacos foi divulgado na segunda (8) pelo governo.

Ao todo, segundo a Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE), Pernambuco fez 47 registros da doença. Desse total, 33 ainda estão sob investigação e um já foi descartado.

No balanço anterior, em 4 de agosto, Pernambuco tinha 38 notificações. No dia 28 de julho, eram 19 ocorrências.

Em entrevista à TV Globo, Demétrius Montenegro afirmou que os sintomas mais comuns costumam ser febre dor de cabeça dores musculares náusea e fraqueza.

Entre o terceiro e quarto dia, surgem as lesões pelo corpo. Elas aparecem nas mãos, pés, rosto, tórax e na região genital.

O que os médicos têm percebido é que os pacientes têm febre e dores no corpo, mas a maioria apresenta poucas lesões muito parecidas com espinhas.

O problema, observou o especialista, é que os sintomas “muito leves” dificultam a suspeita e o diagnóstico.