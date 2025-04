INSISTÊNCIA NA CANDIDATURA DE BRENO ARAÚJO PARA DEPUTADO DEVE PREJUDICAR MÁRCIA CONRADO

Continua em gestação a possível candidatura do marido da prefeita de Serra Talhada, o dentista Breno Araújo para deputado Estadual, um assunto que causa uma rachadura entre o grupo de Márcia Conrado e o do ex-deputado e presidente do avante em Pernambuco, Sebastião Oliveira.

Lá atrás já havia sido levantado a possibilidade da candidatura de Breno, o assunto no entanto foi dado como encerrado depois que Márcia formou uma aliança com Sebastião para sua reeleição na eleição do ano passado. No acordo, Márcia havia comunicado que não teria como apoiar o irmão de Sebastião para sua reeleição como Deputado Federal, no entanto deixou claro que Sebastião, que vai concorrer a uma vaga na Alepe teria seu apoio e do seu grupo.

Agora com o assunto da candidatura do seu esposo, o acordo naufraga e vem sendo duramente criticado por Waldemar Oliveira, deputado Federal e e irmão de Sebastião.

Embora Márcia tenha se mantido em silêncio, todo seu grupo alardeia a candidatura do dentista Breno Araújo, inclusive nos bastidores, comenta-se que a pré-candidatura já teria o aval de lideranças do PSB ligadas ao grupo de João Campos. Inclusive, durante um recente encontro com o prefeito do Recife, Márcia (PT) teria recebido a garantia de que Breno teria espaço em cidades vizinhas, como São José do Belmonte, Custódia e até mesmo Afogados da Ingazeira.

Analisando esta movimentação analistas políticos locais continuam céticos e acreditam que Breno não tem capilaridade política para entrar nesta disputa, até porque mesmo sendo verídica a intenção da cúpula do PSB em apoia-lo, todas as cidades listadas já têm seus compromissos ou candidatos.

Analisam ainda que nesta ‘jogada’ política, Márcia poderá sair bastante prejudicada.

Da Líder do Vale Online