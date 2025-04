Serra Talhada será município piloto em projeto pioneiro de combate à Doença de Chagas

O município de Serra Talhada foi escolhido como piloto para um projeto inovador de busca ativa de pacientes com Doença de Chagas ainda na fase inicial da enfermidade. A iniciativa será realizada em parceria com a Universidade de Pernambuco (UPE) – campus Serra Talhada, e contará com o apoio da Secretaria Estadual de Saúde, fortalecendo o compromisso da cidade com a saúde pública e o cuidado preventivo.

“Estou muito feliz com a implantação deste projeto no nosso município. Agradeço, em especial, à Dra. Cristina Carrazzone, por liderar essa importante ação e proporcionar a Serra Talhada a oportunidade de ser referência nacional. Também deixo meu agradecimento ao Ministério da Saúde, por meio do ministro Alexandre Padilha, e ao Dr. Mozart Sales, pelo apoio e incentivo à saúde da nossa população”, afirmou a secretária de Saúde, Lisbeth Rosa.

A proposta tem como foco identificar precocemente casos da Doença de Chagas, ampliando o acesso ao diagnóstico e tratamento antes do avanço da enfermidade. O modelo adotado será espelhado em outros municípios brasileiros, com base na experiência desenvolvida em Serra Talhada, tornando-se referência para todo o país por meio do Ministério da Saúde.

Para a secretária Lisbeth, “com mais essa importante iniciativa, Serra Talhada reafirma seu protagonismo no cuidado com a saúde pública, fortalecendo políticas de prevenção e atenção básica em benefício da população”, concluiu.