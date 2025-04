Briga de casal termina em agressão na feira livre de Serra Talhada

Na manhã desta sexta-feira (11), uma mulher foi brutalmente agredida pelo companheiro em plena feira livre de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. Segundo testemunhas, o homem desferiu diversos chutes contra a cabeça da vítima, que precisou ser socorrida e conduzida ao Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam).

A motivação do ataque seria ciúmes e a não aceitação do fim do relacionamento por parte do agressor. A violência aconteceu em via pública, diante de várias pessoas que frequentavam a feira no momento.