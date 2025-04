O CINEMA NO INTERIOR RETORNA À SERRA TALHADA PROVENDO FORMAÇÃO, INCLUSÃO, PROFISSIONALIZAÇÃO E INTERCÂMBIOS CULTURAIS INTERNACIONAIS!

O projeto Cinema no Interior (CI) tem feito história em Pernambuco, e Serra Talhada é uma das cidades contempladas pelos trabalhos realizados na área audiovisual desde 2013. Dessa vez, o CI proporcionou a criação de roteiros, que agora parte para as etapas de produção e finalização.

Dois artistas serra-talhadenses veteranos estão tendo os seus filmes produzidos através do Coletivo Cinema no Interior: Modesto de Barros, com o filme “1954”, roteiro baseado em suas memórias de infância, e Humberto Cellus, com o filme “O Palco”, baseado em experiências próprias da sua carreira musical.

O Cinema no Interior é um projeto idealizado e dirigido pelo cineasta serra-talhadense Marcos Carvalho (atualmente mora em Petrolina), que já tem uma longa jornada no meio audiovisual a partir da Mont Serrat Filmes, sendo fundador da produtora. O diretor de cinema Pedro Severien responsável pelas oficinas de roteiro e de direção, também veio à cidade dar vida aos roteiros, transformando aquilo que está no papel para encaixar em frente às câmeras, dirigindo, ao lado dos autores dos roteiros, os atores e atrizes escalados para interpretar os personagens dessas ficções baseadas em fatos reais. Adriana Perin, atriz carioca, que faz parte da equipe CI há mais de dez anos, e sua função é preparar os elencos dos filmes, fazendo com que os intérpretes encontrem a essência de suas personagens.

Marcos Carvalho ainda trouxe pessoas de muito longe, como os Acreanos Rikelne Nukini e Ney Nukini, na função de operador de câmera/diretor de fotografia e técnico de som, respectivamente. Além deles, a equipe conta com duas francesas, a Lauranne Simpere e a Isadora Alcachebury, nas funções de operadora de câmera/diretora de fotografia e fotógrafa, na devida ordem. A equipe também é composta por duas pessoas da Índia, a Yati Vandana Tripathi e o Manas Choudhury, responsáveis pela técnica de som. Ainda na produção, contamos com Laura Viana, de Cabrobó, Adalberto Oliveria, de Recife, Álvaro Severo de Serra Talhada e Nayane Nayse, de Afogados da Ingazeira.

Ainda de Serra Talhada, Carlos Sett e Hícaro Nogueira são assistentes de direção, Dorotea Nogueira está na produção, e Menades (Valéria Tamires) é responsável pela direção de arte.

Tem sido uma verdadeira troca cultural entre pessoas de localidades tão distintas em vários aspectos. O Cinema no Interior sempre proporciona experiências que contribuem para o enriquecimento formativo e da bagagem cultural dos envolvidos, mas também contempla por inteiro as regiões por onde passa, construindo mais um pedaço de suas histórias.

Além de Serra Talhada, as cidades de Belém e Cabrobó colocarão as mãos na massa da sétima arte.

A XXIII temporada do projeto Cinema no Interior (Edição Especial Caminho das Águas – Pajeú Velho Chico) conta com patrocínio da Lei Paulo Gustavo do estado de Pernambuco e da SAV (Secretaria do Audiovisual) – Ministério da Cultura e com a parceria do KAUTIK INTERNATIONAL FILM FESTIVAL (Índia); DOON FILM SCHOOL (Índia) e DOUZE FILM

(França).

Para maiores informações: [email protected]; www.cinemanointerior.com.br