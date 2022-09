INSS divulga edital de concurso público com cinco vagas no Sertão pernambucano

Foi publicado nessa quinta-feira, 15, no Diário Oficial da União (DOU) e no site do Cebraspe, o edital de concurso público do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) com 1.000 vagas em todo o Brasil. Desse total, cinco são para a Gerência Executiva (GEX) de Petrolina, que abrange as cidades do Sertão pernambucano. Os aprovados podem ser lotados em qualquer agência da região.

As vagas são para o cargo de técnico do seguro social do INSS, que exige Ensino Médio completo, com salário de R$ 5.905,79. Além de Petrolina, em Pernambuco também foram abertas nove vagas em Recife, 12 em Caruaru e outras cinco em Garanhuns.

Inscrições começam nessa sexta-feira, 16, e podem ser realizadas até o dia 3 de outubro no site do Cebraspe. É cobrada uma taxa de R$ 85 por candidato. Quem tiver cadastro atualizado no CadÚnico pode pedir isenção. As provas objetivas serão aplicadas no dia 27 de novembro nas cidades que possuem Gerência Executiva do INSS. Outras informações no edital.

*Com informações do Blog Alvinho Patriota.