Prefeito de Belém do São Francisco foi sentenciado a indenizar ex-primeira-dama por dano moral

O combate à violência contra a mulher na política é um dos temas mais atuais. Por isso, destacar ações efetivas para punir e prevenir as práticas de intimidação à participação das mulheres na vida pública é de suma importância! E a Justiça Pernambucana está atenta ao combate dessa violência política contra a mulher.

É o que se depreende da sentença que determina ao prefeito de Belém do São Francisco, Gustavo Henrique Granja Caribé, a pagar R$ 30.000,00 de dano moral à ex-primeira dama Regina Célia Lopes Lustosa Roriz.

Decisões como essas são exemplos de que o Judiciário está preparado para enfrentar atos de agressão e violência contra as mulheres.

Há dez anos, Gustavo Caribé foi a uma rádio de Belém do São Francisco e se referiu à professora e advogada como “vagabunda”, por ela ter tido ativa participação na campanha do marido. O posicionamento político mais firme de uma mulher – incomum na pequena cidade – enfureceu o então candidato que, ao ganhar a eleição, atacou o adversário e sua esposa de forma violenta. Passaram-se 10 anos, mas a resposta da Justiça veio – e de forma exemplar -, na decisão de uma mulher, a juíza Lecicia Sant’Anna da Costa.

Os ventos estão mudando e as mulheres, cada vez mais atuantes, estão se fazendo respeitar. Parece mesmo que não vale a pena enfrentá-las com covardia, pelo menos Pernambuco está mostrando isso.