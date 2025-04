Instituto Histórico lamenta a morte do baterista serra-talhadense Paulo Rosback

O Instituto Histórico, Geográfico e Cultural de Serra Talhada (IHGCST) emitiu uma nota de pesar pelo falecimento do baterista Paulo Rosback, ocorrido na última sexta-feira (30), em Olhos d’Água, Goiás. O músico, natural de Serra Talhada, teve uma trajetória marcante na música brasileira, sendo reconhecido por sua versatilidade e inovação rítmica.

Nascido em 25 de março de 1950, Paulo Rosback era filho do escrivão Antônio Rosback. Desde cedo, demonstrou talento para a música e, aos 8 anos, aprendeu a tocar tarol na banda do Colégio Municipal Cônego Torres, sob a orientação do mestre Fernando Moura. Aos 10 anos, acompanhava a banda de Moura e, ao receber a oportunidade de tocar bateria pela primeira vez, impressionou a todos com sua habilidade. Logo depois, passou a integrar o grupo “Edésio e Seus Red Caps”.

Aos 17 anos, mudou-se para Recife, onde tocou com diversas bandas, entre elas The Victors, e acompanhou o renomado Robertinho do Recife. Nos anos 1970, seguiu para Brasília, onde acompanhou músicos como Elson Sete e Raulino, além de ser um dos fundadores da banda Placa Luminosa.

Em São Paulo, Rosback fez parte da Banda Mantiqueira, sob a regência do maestro Proveta, ao lado de músicos como Walmir Gil, Fransuar, Pedro Ivo e Widor Santiago. Seu talento o levou a tocar com grandes nomes da música nacional, como Jessé, Jamelão, Altemar Dutra, Reginaldo Rossi, Antônio Carlos & Jocafi, e até a receber um convite para um trabalho com Elis Regina.

Em 2017, reuniu a família no palco para o Projeto Paulo Rosback e Família, ao lado dos filhos Tiago e Micael Rosback, também bateristas. O show contou com a participação de músicos convidados, como Betinho Rodrigues (guitarra), Clayton Souza (saxofone) e Mazinho Ventura (baixo).

Com um estilo único e irreverente, Paulo Rosback deixou um legado importante na música brasileira. O IHGCST destacou, em nota, sua contribuição para a cultura e manifestou solidariedade aos familiares e amigos.

As imagens foram gentilmente cedidas pelo escritor e historiador, Paulo César Gomes.

Do Júnior Campos