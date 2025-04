Caso Ingrid Vitória: corpo de adolescente de 13 anos é sepultado sob forte comoção em Floresta

Foi sepultado na manhã desta segunda-feira (31), em Floresta, Sertão de Pernambuco, o corpo de Ingrid Vitória, de 13 anos, que foi sequestrada e morta em Santa Maria da Boa Vista. O sequestro aconteceu próximo ao povoado de Caraíbas. O corpo da adolescente foi encontrado no último sábado (29) após cinco dias de buscas

Durante o cortejo que saiu da Paróquia São Francisco de Assis, em Santa Maria da Boa Vista, uma multidão de pessoas participam do momento de despedida da garota. No trajeto, aconteceu uma parada na casa dos familiares da vítima em Floresta e em seguida o corpo foi sepultado no cemitério municipal da cidade onde Ingrid Vitória havia se mudado recentemente para morar.

Do Júnior Campos