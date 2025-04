Motorista perde controle e caminhão tomba na BR-232, em Serra Talhada

Uma cena impressionante — mas que poderia ter terminado de forma trágica — aconteceu na noite de segunda-feira (31), por volta das 23h40, no Km 409 da BR-232, em Serra Talhada. Um caminhão tombou após o motorista perder o controle do veículo.

Inicialmente, circulavam informações de que o acidente teria sido causado por uma motocicleta trafegando na contramão. No entanto, um vídeo que viralizou nas redes sociais desmentiu essa versão, mostrando que não houve envolvimento de outro veículo. As imagens revelam que o caminhoneiro perdeu o controle e tombou o veículo, sem que uma moto estivesse diretamente envolvida no incidente.

Por sorte, ninguém ficou ferido. O motorista passou pelo teste do bafômetro, que apontou resultado normal, comprovando que ele estava em plenas condições de dirigir.

O caso reforça a importância da prudência ao volante e da apuração rigorosa dos fatos antes da disseminação de informações.

