IPA lamenta a perda do extensionista rural Oscar Barreto

Agrônomo e extensionista rural há 46 anos, foi um dos fundadores da Feneart

A Extensão Rural pernambucana perde Oscar Barreto, aos 73 anos, um de seus mais ilustres representantes. Agrônomo e extensionista rural do Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA), há 46 anos, Oscar era muito querido por amigos, colegas de trabalho, servidores e colaboradores.

Trabalhou mas empresas Emater, Ebape, Perpart, Adepe. Atualmente, exercia a função de supervisor do Departamento de Assistência Técnica e Extensão Rural do IPA. Foi um dos fundadores de uma das feiras de artesanatos mais importantes do Brasil, a Feira Nacional de Negócios do Artesanato (Fenearte).

O IPA lamenta a perda de um de seus mais importantes colaboradores, ao tempo em que se solidariza com familiares e amigos, em especial com sua esposa Maria Teresa Oliveira Costa Gomes, seus dois filhos Rafael e Bruno e seus seis netos. Do Nill Júnior