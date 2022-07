Prouni Recife prorroga inscrições para 90 bolsas de estudo universitárias

Para este segundo semestre, são ofertadas 90 vagas em 29 cursos. Os interessados devem fazer o cadastro pela internet.

Para participar da seleção, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta per capita de até dois salários-mínimos, ou R$ 2.424, e que mora na cidade há, no mínimo, três anos, contados antes da data de inscrição no programa.