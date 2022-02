Irmão do cantor Nathan da dupla Eddy & Nathan morre em acidente próximo a cidade de Iguaracy

Na noite desta sexta-feira (18), ocorreu um acidente de moto que vitimou o sertaniense conhecido por “Cicinho” filho de Ronaldo da rua da feira e irmão do cantor Nathan da dupla Eddy & Nathan. As informações são do blog do Júnior Cavalcanti.

Segundo informações, o acidente ocorreu na estrada que liga Afogados da Ingazeira a Iguaracy.

A vítima fatal estava acompanhada de outro sertaniense, que se encontra fora de perigo. Cicinho, que tinha 39 anos, infelizmente faleceu devido aos ferimentos provocados pelo acidente.

Cicinho estava na garupa da moto, quando segundo informações extra oficiais que conseguimos apurar com amigos da vítima, ele teria sofrido um infarto vindo a cair no asfalto.

O acidente aconteceu quando chegavam nas imediações da cidade de Iguaracy, o condutor do veículo conhecido por Wanderson está bem.

A cidade de Sertânia está consternada por se tratar de uma pessoa bem conhecida da sociedade. Do Nill Júnior