Jovem morre em grave acidente de moto em Serra Talhada

Um trágico acidente de motocicleta tirou a vida do jovem Deivson Micael Souza da Silva, de 19 anos, na madrugada desta quinta-feira (24), no anel viário que conecta os bairros Bom Jesus e Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações preliminares repassadas, Deivson trafegava de moto pela via quando, por motivos ainda desconhecidos, perdeu o controle do veículo e sofreu uma queda fatal. O jovem não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local.

A vítima apresentava trauma facial, um corte profundo na região frontal da cabeça e uma fratura exposta no fêmur esquerdo, evidenciando a gravidade do impacto.

As circunstâncias do acidente seguem sob investigação pelas autoridades locais, que buscam esclarecer o que teria provocado a queda.

O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru para os procedimentos de praxe.