Romério endurece com Márcia, contesta cumprimento de acordos e clima segue tenso

O impasse político envolvendo o vereador licenciado Romério do Carro de Som (PSD), a prefeita Márcia Conrado (PT) e o atual líder do governo na Câmara, Gin Oliveira (PSD), ganhou novos capítulos nas últimas horas. Ao falar com com o blog Júnior Campos nesta quarta-feira (23), Romério foi direto ao comentar a possibilidade de retorno ao legislativo: “Estamos ainda brigando pelos acordos”, disse.

A declaração entra em rota de colisão com o que tem dito a prefeita a interlocutores próximos, de que todos os compromissos com o vereador teriam sido cumpridos. Confrontado com essa informação, Romério foi enfático: “Até agora, não”.

A tensão entre os dois parlamentares — Romério e Gin — também é latente. Na última sessão ordinária da Câmara, Gin afirmou que a cadeira de vereador continua à disposição de Romério “até hoje, se ele precisar”, mas fez questão de pontuar que “nunca precisou procurar prefeita ou vereador para estar aqui nesta casa”, em clara tentativa de se desvincular de qualquer articulação para permanecer no cargo.

Enquanto Márcia sinaliza com a liberação para que Romério reassuma o mandato, Gin se antecipa e demonstra estar pronto para deixar a cadeira. O clima, no entanto, segue longe da pacificação. A base governista parece caminhar sobre brasas, com a iminente possibilidade de mais uma reconfiguração no tabuleiro político de Serra Talhada.

O desfecho ainda é incerto, mas o recado está dado: Romério quer os acordos na íntegra — e não recua enquanto não vê isso cumprido.

DO Júnior Campos