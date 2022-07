Jovem se afoga no Açude Cachoeira em Serra Talhada

Na tarde deste domingo (24), o Corpo de Bombeiros foi acionado para ir até o Açude Cachoeira, onde um jovem de 20 anos havia se afogado por volta das 17h.

De acordo com o boletim de ocorrências, os bombeiros iniciaram as buscas pela vítima usando técnicas tátil e visual com a ajuda de um bote, mas o corpo não foi encontrado.

Por conta do horário (noite) e a falta de visibilidade às buscas foram encerradas e serão retomadas na manhã desta segunda-feira (25) com a ajuda de uma equipe de mergulhadores do município de Petrolina.

Até o momento não foi divulgada a identificação do jovem vítima do afogamento. Do Nill Júnior