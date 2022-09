Jovem viraliza após rifar “noite de amor” para pagar cirurgia

Do MeioNorte.com – Até onde você iria para conseguir realizar um procedimento cirúrgico que tanto deseja e necessita? A jovem teresinense Sabrinna Cabral, de 25 anos, decidiu adotar um caminho inusitado para alcançar tal feito e acabou chamando atenção nas redes sociais.

Para conseguir uma cirurgia de redução de mama, a jovem lançou uma rifa em seu perfil.

Apesar de ser uma prática comum em casos de saúde, o prêmio do sorteio foi o diferencial: uma “noite de amor” com a idealizadora da rifa.

Ao MeioNorte.com, Sabrinna disse que decidiu promover o sorteio após muito tempo de espera na fila do SUS, e até o momento não ter sido chamada.

Segundo ela, no início a ideia era apenas uma brincadeira.

“Estou na fila de espera e até agora nada, e essa cirurgia é muito cara. Estou sem trabalhar, meu pai não tem condição de pagar uma cirurgia dessa, resolvi na brincadeira fazer essa rifa”, relatou.

Com a rifa, que tem o ponto custando R$ 100,00, Sabrinna informou que já arrecadou R$ 1.200,00, e que o sorteio está previsto para ocorrer em outubro, mas somente se a meta de R$ 20 mil for apurada. O valor do procedimento varia entre R$12.592,00 e R$25.105,00.

Do blogdojoaomarcolino