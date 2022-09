TRE proíbe Marília Arraes de dizer que tem o apoio de Lula

O Tribunal Regional Eleitoral (TRE) determinou que a deputada Marília Arraes, que lidera as pesquisas de voto para governador em Pernambuco, não pode dizer que é apoiada pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Em Pernambuco, o apoio oficial de Lula é ao candidato do PSB, Danilo Cabral. TRE compreendeu que houve a “criação artificial de estados mentais” no material de campanha da candidata do Solidariedade.

Confira trecho da decisão do Tribunal Superior Eleitoral

“Conforme já discorrido em linhas anteriores, é plenamente permitido que a candidata Marília Arraes manifeste seu apoio ao candidato Lula, com o uso da frase “#BoraMarilhar com #LulaPresidente” ou “Marília é Lula”, já que para o cargo de Presidente, formou-se Coligação entre a Federação Brasil da Esperança e o Partido Solidariedade, no entanto, afirmar o inverso seria confusão na mente do eleitorado, já que Lula está apoiando a candidatura de Danilo Cabral, ao cargo de governador do estado de Pernambuco.”

A decisão liminar foi feita pelo desembargador eleitoral Rogério Fialho.

