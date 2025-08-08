Juiz fala ao Blog Júnior Campos sobre recontagem de votos que vai mudar composição da CMST; “vai ser rápido”

A cena política de Serra Talhada está em ebulição desde a decisão unânime do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE), na última segunda-feira (4), que cassou todos os registros e diplomas dos candidatos do partido Solidariedade no município, eleitos, suplentes e não eleitos, por fraude à cota de gênero nas eleições municipais de 2024.

O caso ganhou repercussão imediata, pois atinge diretamente a composição da Câmara Municipal. A decisão retira do cargo a vereadora Juliana Tenório, que também ficará inelegível por oito anos, assim como Jéssica Bianca e Silva e Ana Michele de Barros Silva, apontadas como candidaturas fictícias.

O presidente do partido no município, Waldir Tenório Júnior, também foi declarado inelegível pelo mesmo período. Segundo a relatora, desembargadora Karina Amorim, as duas candidatas não realizaram atos efetivos e contínuos de campanha, configurando a fraude.

A legislação prevê, em casos como este, a cassação de toda a chapa proporcional e a anulação dos votos, com recontagem e redistribuição das vagas. O acórdão foi publicado no Diário Oficial do TRE-PE desta sexta-feira (08) e a execução será imediata.

Diante da grande expectativa na cidade e da responsabilidade que terá na execução do acórdão, o Blog Júnior Campos voltou a ouvir o juiz da 71ª Zona Eleitoral de Serra Talhada, Marcus Gadelha. Com o máximo respeito e zelo pelo seu trabalho, solicitamos informações atualizadas sobre o andamento da recontagem e os próximos passos previstos, reforçando nosso compromisso de informar a população com transparência e responsabilidade. O magistrado respondeu:

“Estou aguardando a lavratura do acórdão e publicação. Após, a relatora vai me comunicar e ordenar oficialmente o cumprimento do acórdão a este juízo da 71ª ZE (Serra Talhada). Regra geral, não há efeito suspensivo para recurso ao TSE, sobretudo porque foi decisão deste juízo já sumulada pelo TSE e confirmada por unanimidade pelo TRE-PE.”

O magistrado ainda acrescentou:

“Vai ser bem rápido”, resumiu ao falar com Júnior Campos.

Enquanto isso, na cidade, o assunto domina rodas de conversa e redes sociais. É quase impossível passar pelas ruas sem ouvir cálculos e projeções sobre a nova composição do Legislativo. Parte da população aposta no retorno de Vandinho da Saúde à Câmara; outros acreditam que o partido Republicanos poderá ser o grande beneficiado, com Nailson e Vera Gama.

Em Serra Talhada, onde a política é pauta 24 horas por dia, há quem confesse estar sem dormir à espera da definição.