Homem é conduzido à delegacia por desacato a policiais durante discussão familiar em São José do Belmonte

Um homem foi detido na madrugada deste sábado (9) por desacato, após desobedecer ordens e insultar policiais militares durante uma abordagem no distrito de Cacimba Nova, em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações do 14º Batalhão da Polícia Militar, a equipe realizava rondas quando se deparou com um casal discutindo a respeito da guarda momentânea do filho. O homem estava com a criança no colo e dizia que iria levá-la para a casa dos pais, mas a mãe não autorizava.

Ao perceberem a situação, os policiais se aproximaram para entender o ocorrido e realizaram uma busca pessoal no suspeito. No entanto, ele se recusou a obedecer às ordens da equipe e passou a desacatar os militares, afirmando que “ninguém iria prendê-lo”.

Diante da conduta, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil local, onde foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por desacato.