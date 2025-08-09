Recontagem de votos em Serra Talhada será realizada no dia 18 de agosto

O Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) marcou para o próximo dia 18 de agosto, às 10h, no Fórum Eleitoral de Serra Talhada, a cerimônia de reprocessamento da totalização dos votos do primeiro turno das Eleições Municipais de 2024.

O procedimento foi convocado pelo juiz da 71ª Zona Eleitoral, Dr. Marcus César Sarmento Gadelha, em cumprimento às determinações da Resolução TSE nº 23.736/2024 e nº 23.677/2021. A medida decorre de uma alteração no registro de candidatura que impactou o resultado proporcional no município.

Foram convidados partidos políticos, federações, coligações, o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e demais representantes de entidades fiscalizadoras para acompanhar a nova totalização.

O evento acontecerá no Fórum Eleitoral de Serra Talhada, localizado na Rua Silvino Cordeiro de Siqueira, nº 615, bairro AABB.