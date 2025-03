Justiça cassa chapa do Solidariedade e mudança na Câmara de Vereadores de Serra Talhada pode ser imprevisível

Com a decisão da Justiça Eleitoral que cassou a chapa proporcional do Solidariedade em Serra Talhada por fraude à cota de gênero, a configuração da Câmara Municipal pode sofrer mudanças significativas. O juiz Marcus César Sarmento Gadelha determinou a nulidade dos votos do partido e o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, o que pode beneficiar outras legendas.

Com a exclusão do Solidariedade da disputa, cresce a possibilidade de que partidos como Podemos e Republicanos sejam favorecidos na redistribuição das cadeiras. No Podemos, o suplente Vandinho da Saúde, que obteve 1.544 votos, desponta como um dos possíveis beneficiados. Já pelo Republicanos, os suplentes Nailson Gomes (1.219 votos) e Vera Gama (1.133 votos) podem ganhar espaço na nova composição da Câmara.

Resta agora aguardar os desdobramentos e eventuais recursos da decisão.

DO Júnior Campos