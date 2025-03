Leonardo de Carvalho destaca investimentos no Hospam durante entrega de novas ambulâncias

O Hospital Regional Agamenon Magalhães (Hospam), em Serra Talhada, recebeu nesta quarta (26) duas novas ambulâncias, reforçando a frota de atendimento à população. Durante a entrega, autoridades destacaram os investimentos recentes na unidade e cobraram ainda mais avanços para a saúde pública em Pernambuco.

O diretor do Hospam, Leonardo de Carvalho, enfatizou os investimentos históricos no hospital. “O Hospam vem recebendo mais de R$ 3 milhões em investimentos. Nunca, na história do hospital, houve tanto investimento como agora”, ressaltou.

O ex-prefeito de Flores, Marconi Santana, parabenizou a gestão do hospital e destacou a evolução na saúde estadual, mas lembrou que ainda há desafios. “Quero parabenizar Leonardo por um hospital que estava degradado. Estamos vivendo um novo momento na saúde de Pernambuco. A governadora melhorou, mas precisamos de mais investimentos”, pontuou.

Representando o Governo de Pernambuco , Mário Viana – Gerente de Articulação Regional também elogiou a atual gestão da unidade, ao mesmo tempo em que fez críticas ao governo anterior. “É uma alegria, Leonardo. Vemos que a saúde do nosso estado melhorou, mas é ainda mais gratificante saber que a saúde de Pernambuco agora é vista de outra forma. Esse era um hospital esquecido”, declarou, destacando que mais ações estão por vir.

Já o secretário de Governo da Prefeitura de Serra Talhada, Allan Pereira, reforçou a importância dos investimentos estaduais na cidade e mencionou um dos projetos mais aguardados para a região. “A chegada da Maternidade Infantil já está garantida pela governadora Raquel Lyra”, afirmou.