LBV e Eletrosolidário: Transformando lixo eletrônico em Solidariedade

Descarte consciente que gera impacto positivo na vida de crianças, adolescentes e jovens atendidos pela LBV no Bairro dos Coelhos

Nesta quinta-feira (05/6), em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, a unidade da Legião da Boa Vontade (LBV), em Recife, no Bairro dos Coelhos, reforça seu compromisso com a preservação ambiental e a promoção da cidadania por meio do Projeto Eletrosolidário, uma iniciativa da Indústria Fox, que une sustentabilidade e Solidariedade.

A ação promove o descarte ambientalmente correto de eletrodomésticos e eletroeletrônicos fora de uso, revertendo os materiais reciclados em recursos financeiros para instituições sociais parceiras — como a LBV — que desenvolve serviços e programas de atendimento a crianças, adolescentes e famílias em situação de vulnerabilidade. A participação da LBV ocorre em todo o país, por meio de mais de mais 60 postos de coleta.

Um projeto que gera impacto social e ambiental

Além de contribuir com a preservação do meio ambiente, o Eletrosolidário fomenta a economia circular, evita a destinação inadequada de resíduos e conscientiza a população sobre o consumo responsável. Por meio da iniciativa, cada quilo de material eletrônico descartado corretamente gera R$ 1,20 em doações para projetos sociais.

No Centro Comunitário de Assistência Social da LBV em Recife/PE, por exemplo, os recursos arrecadados ajudam a manter os serviços prestados pela LBV, como as mais de mil refeições servidas semanalmente na unidade da LBV em Recife.

A campanha também se alinha a três Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU:

• ODS 3 – Saúde e Bem-Estar: os recursos gerados com a reciclagem ajudam a manter ações que promovem qualidade de vida a crianças, adolescentes e famílias atendidas;

• ODS 12 – Consumo e Produção Responsáveis: promove a economia circular, prolongando o ciclo de vida dos materiais e evitando o descarte incorreto;

• ODS 13 – Ação contra a Mudança Global do Clima: a reciclagem adequada reduz impactos ambientais e evita a emissão de gases poluentes, como os HCFCs presentes em refrigeradores e freezers.

Apoie essa causa!

Ajude a transformar lixo eletrônico em oportunidades para quem mais precisa. Porque cuidar do meio ambiente também é um ato de Solidariedade.

Saiba como participar:

Basta entregar seus eletrodomésticos e eletroeletrônicos em desuso nas caixas coletoras disponíveis nas unidades da LBV. A Indústria Fox se encarrega da coleta, destinação e reciclagem dos itens.

Você pode doar:

Micro-ondas, geladeiras, TVs, máquinas de lavar, celulares, notebooks, impressoras, brinquedos eletrônicos, liquidificadores, entre outros aparelhos que funcionam com energia elétrica.

Não são aceitos:

Pilhas, baterias e lâmpadas.

Leve sua doação na LBV!

Posto de coleta: Rua dos Coelhos, 219 – Bairro dos Coelhos – Recife/PE

Funcionamento: de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h

Informações: (81) 3413-8601| www.lbv.org.br