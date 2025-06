LULA PERDE 1 MILHÃO DE SEGUIDORES EM MEIO A ESCÂNDALOS E FALAS DE JANJA

O escândalo da fraude no INSS, o aumento do IOF e os constrangimentos provocados pela primeira-dama Janja desgastaram o governo Lula nas redes sociais. De janeiro a maio de 2025, os perfis oficiais do presidente perderam 1 milhão de seguidores, segundo a agência Ativaweb.

Apenas em abril, Lula perdeu 240 mil seguidores. Nesse mês, a Polícia Federal deflagrou a operação contra o esquema de descontos indevidos em aposentadorias. Durante esse período, 79% das 2,8 milhões de menções ao presidente foram negativas. Termos como “roubo”, “despreparo” e “omissão” dominaram os comentários.

O sentimento crítico persistiu em maio, com queda de 190 mil seguidores, em meio à reação negativa ao aumento do IOF. Nesse episódio, 89% das menções ao presidente foram negativas. O impacto foi maior no Nordeste, região historicamente ligada ao PT, que concentrou 28,4% das críticas nas redes.

A primeira-dama Janja também se tornou foco de críticas. Sua declaração sobre os efeitos nocivos do TikTok durante jantar com o ditador Xi Jinping gerou 73% de rejeição nas redes.

Posteriormente, ao demonstrar apoio ao modelo chinês de censura, voltou a ser alvo de críticas — com 35% das menções negativas e apenas 13,6% positivas.

Do Blog da Líder do Vale