LBV PROMOVE AÇÃO DE CONSCIENTIZAÇÃO CONTRA O TRABALHO INFANTIL NO RECIFE

Quase 138 milhões de crianças permaneciam em situação de trabalho infantil em 2024, segundo relatório divulgado pelas Nações Unidas nesta quarta-feira, 11/06, dados da pesquisa conjunto da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Fundo da ONU para a Infância (Unicef).

Pensando nisso, a Legião da Boa Vontade (LBV), na última quarta-feira (12 de junho), Dia Mundial Contra o Trabalho Infantil, realizou uma importante ação de conscientização com crianças e adolescentes atendidos pela instituição. O objetivo foi abordar os perigos e consequências do trabalho infantil, enfatizando os direitos e deveres dos jovens cidadãos.

A iniciativa, desenvolvida no Centro Comunitário de Assistência Social da LBV no bairro dos Coelhos, em Recife/PE, buscou capacitar a garotada para identificar e combater essa grave violação de direitos. Durante o encontro, foram discutidos temas como a importância da educação, do brincar e do convívio familiar para o desenvolvimento pleno da infância e adolescência.

Ao final da atividade, as crianças e adolescentes participaram de uma oficina de confecção de cartazes, expressando, de forma criativa e didática, mensagens de alerta e combate ao trabalho infantil. Os materiais produzidos serão espalhados em pontos estratégicos da comunidade dos Coelhos, visando ampliar a conscientização de toda a população sobre o tema.

“É fundamental que nossas crianças e adolescentes compreendam seus direitos e o valor da educação. A LBV tem um compromisso contínuo com a proteção da infância e a erradicação do trabalho infantil, e ações como essa são essenciais para formar multiplicadores dessa mensagem em suas próprias comunidades”, afirma a Educadora Social Daniella Silva.

A LBV reitera seu compromisso com a defesa dos direitos da criança e do adolescente, promovendo atividades que visam garantir um futuro digno e cheio de oportunidades para as novas gerações.

Confira o trabalho realizado pela Legião da Boa Vontade em Recife/PE, o Centro Comunitário de Assistência Social da LBV, está localizado na Rua dos Coelhos, 219, Bairro Coelhos