Cachês de estrelas do São João de PE somam R$ 55 milhões; ranking tem Safadão, Luan Santana e Bruno e Marrone

Municípios de Pernambuco já gastaram mais de R$ 55 milhões em cachês de shows de São João. De acordo com o Painel de Transparência dos Festejos Juninos nos Municípios, até o domingo (15), 90 cidades tinham divulgado os gastos com as festividades.

No topo da lista de artistas mais bem pagos está Wesley Safadão, que recebeu nada menos que R$ 1,2 milhão por um único show. A apresentação aconteceu no dia 7 de junho, em Caruaru, que é o principal polo junino do estado.

Em seguida, vem Luan Santana, que vai receber R$ 985 mil para tocar em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Sul. O show vai acontecer no dia 21 de junho, segundo o painel, que é elaborado pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE), com apoio do Tribunal de Contas do Estado (TCE).

O terceiro lugar fica com o projeto À Vontade, dos artistas Raí Saia Rodada, Luan Estilizado e Zezo Potiguar. Eles vão receber R$ 800 mil por show para tocar em Caruaru, no dia 20 de junho, e em Saloá, no Sertão, em 6 de julho.

A dupla sertaneja Bruno e Marrone vem em seguida, com cachê de R$ 784 mil. O show deles acontece no dia 28 de junho, no palco principal de Caruaru.