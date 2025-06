PRF detém homem com pistola, munições e caminhonete roubada em Serra Talhada

Um homem que portava uma pistola e 44 munições em uma caminhonete roubada foi detido, na noite de sábado (14), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). O flagrante foi realizado durante uma abordagem no Km 409 da BR 232, em Serra Talhada.

Por volta das 23h, policiais realizavam uma fiscalização na rodovia, quando avistaram uma caminhonete transitando com o pisca-alerta ligado. Em consulta ao veículo, foram descobertos diversos sinais de adulteração e um registro de roubo do dia 6 de junho deste ano, no Recife.

Após uma verificação detalhada, a equipe localizou uma pistola calibre 380 e 44 munições escondidas em um compartimento oculto, embaixo do console central.

O homem foi encaminhado junto com o veículo e as munições à Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada. Ele poderá responder por porte ilegal de arma e adulteração de sinal identificador de veículo.

Do Júnior Campos