Limão com Mel, Priscila Senna e Márcia Fellipe na abertura da Festa de Setembro

Aconteceu na noite deste domingo (04) a abertura da Festa de Setembro 2022, na Lagoa Maria Timóteo, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

A primeira noite de festa recebeu um grande público e contou com os shows de Gleydson e Henricky, Priscila Senna, Limão com Mel e Márcia Fellipe.

“Com muita alegria estamos realizando a nossa tradicional Festa de Setembro, a primeira edição após a pandemia. Um evento de extrema importância para o calendário festivo de Serra Talhada, e que está movimentando consideravelmente a nossa economia, beneficiando não só Serra Talhada, mas toda a região”, comentou a prefeita Márcia Conrado.

A programação festiva tem sequência nesta segunda-feira (05), com os shows da Banda Vizzu, Zezo, Mano Walter e Felipe Amorim.

Amanhã (06) será a vez de João Pedro e Lucas, Melim, José Augusto e Xand Avião. Na quarta (07) o encerramento será com Kennedy e Nando, Fábio Diniz, Tierry, Jonas Esticado e Tarcísio do Acordeom. Do Nill Júnior