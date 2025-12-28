Luciano Duque compartilha convite para agenda de Raquel em Serra Talhada, será que Márcia vai?

O deputado estadual e ex-prefeito de Serra Talhada, Luciano Duque, compartilhou nas redes sociais e em grupos de mensagens o convite para a agenda da governadora Raquel Lyra, que estará no município no nesta segunda-feira (29) para o lançamento do Plano Safra 2025/2026.

A atividade integra o programa estadual Terra Plantar, voltado ao fortalecimento da agricultura familiar em Pernambuco. O evento está marcado para as 14h, no SESC Serra Talhada, e deve reunir agricultores, produtores rurais, lideranças políticas e representantes de entidades ligadas ao setor agrícola do Sertão.

No texto divulgado, o convite destaca a importância da presença popular para “celebrar mais uma ação do Governo do Estado”, reforçando o papel do Plano Safra como instrumento de incentivo à produção rural, geração de renda e desenvolvimento sustentável no interior pernambucano.

A agenda da governadora em Serra Talhada também tem repercussão política. Luciano Duque é uma das principais lideranças da cidade e atualmente integra a base de apoio do Governo do Estado na Assembleia Legislativa. Seu filho, Miguel Duque, que foi candidato à Prefeitura de Serra Talhada é o presidente do IPA.

A agenda, no entanto, também reacende o debate político local. A prefeita de Serra Talhada, Márcia Conrado (PT), já esteve no palanque de Raquel Lyra em outro momento, mas rompeu politicamente quando Luciano Duque e seu filho, Miguel Duque, decidiram aderir ao grupo da governadora. À época, Márcia não aceitou dividir o mesmo espaço político com os adversários, o que selou o afastamento entre a gestora e a chefe do Executivo estadual.

Desde então, a prefeita passou a se aproximar do prefeito do Recife, João Campos (PSB), movimento que vem sendo interpretado como um alinhamento estratégico visando as eleições de 2026, quando João Campos deverá enfrentar Raquel Lyra na disputa pelo Governo de Pernambuco.

Um gesto recente reforçou essa leitura política. Na véspera, Márcia Conrado registrou em suas redes sociais o aniversário de Tarcísio Ribeiro, secretário executivo de Relações Institucionais da Prefeitura do Recife e nome de extrema confiança de João Campos, evidenciando a sintonia com o núcleo político do prefeito da capital.

A presença de Raquel Lyra em Serra Talhada, portanto, vai além da pauta administrativa e deve ser acompanhada de perto pelo meio político, diante do atual redesenho de alianças no Sertão do Pajeú e da expectativa sobre a participação, ou não, da prefeita no evento.