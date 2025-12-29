“Não fui convidado”: diz Sebastião Oliveira sobre agenda de Raquel em Serra Talhada

“Todo mundo vem perguntando se eu ia. Eu disse: rapaz, não fui convidado. Ninguém me ligou da Casa Civil, ninguém me ligou do Palácio. A Secretaria de Agricultura não me convidou, e eu aprendi desde cedo com minha mãe que a gente só anda onde é convidado. Não vai ver que é um evento exclusivo de Luciano Duque”, respondeu o o ex-deputado Sebastião Oliveira, presidente estadual do Avante, ao Portal Júnior Campos.

A declaração foi dada após a reportagem questionar se ele participaria da agenda da governadora Raquel Lyra em Serra Talhada, nesta segunda-feira, já que o mesmo esteve em Floresta no dia anterior, onde a governadora participou da 67ª Missa do Vaqueiro, e poderia permanecer no Sertão.

Raquel Lyra retorna hoje ao Sertão para cumprir compromissos administrativos ligados ao Instituto Agronômico de Pernambuco (IPA). Entre as atividades está o lançamento do programa Terra Plantar, marcado para as 14h, no Sesc.

O evento tem como anfitrião o presidente do IPA, Miguel Duque, que divulgou o convite nas redes sociais. A mobilização também contou com a participação do deputado estadual Luciano Duque.

O portal ainda apurou que Miguel Duque, teria feito contato telefônico com o vice-prefeito de Serra Talhada, Faeca Melo (Avante).

A falta de convite ao ex-deputado Sebastião Oliveira e Waldemar Oliveira – deputado federal, levanta questionamentos sobre a condução da Casa Civil na organização da agenda da governadora na região.

Do Júnior Campos