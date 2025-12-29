Acidente de trânsito deixa três mortos e um ferido em Belo Jardim

Três pessoas morreram e uma ficou ferida em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão na noite deste sábado (27), no km 174,7 da BR-232, no município de Belo Jardim, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o acidente ocorreu, por volta das 21h, em um trecho de curva da rodovia. As primeiras apurações indicam que o carro, que seguia no sentido Recife, teria invadido a contramão e colidido de frente com o caminhão, que trafegava no sentido interior. O motorista do caminhão ainda tentou desviar, mas não conseguiu evitar a colisão.

Com o impacto, os dois passageiros do carro morreram ainda no local. Enquanto o motorista do veículo foi socorrido em estado grave e encaminhado a uma unidade de saúde, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. As vítimas eram todos homens.

Durante a perícia inicial, foi constatado que os ocupantes do carro não utilizavam cinto de segurança. A suspeita é de que o veículo trafegava em velocidade incompatível com o trecho da rodovia.

Ainda segundo a PRF, uma garrafa de vinho foi encontrada no interior do carro.

O condutor do caminhão ficou ferido e foi levado para o Hospital de Belo Jardim. Já o passageiro do caminhão não sofreu ferimentos.

O caso será investigado pelo Polícia Civil de Pernambuco (PCPE).

DO Júnior Campos