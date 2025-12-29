Raquel Lyra usa agenda em Serra Talhada para criticar gestões do PSB e marcar posição para 2026

Durante agenda oficial cumprida nesta segunda-feira (29), em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, a governadora Raquel Lyra fez duras críticas às gestões do PSB em Pernambuco, em um discurso que também sinaliza o início de um posicionamento político mais claro mirando a disputa eleitoral de 2026.

A fala ocorreu durante o lançamento do Programa de Distribuição de Sementes da Safra 2025/2026, evento realizado no Sesc do município, que contou com a presença de prefeitos aliados do Sertão do Pajeú, além de lideranças políticas e regionais. Em tom firme e, discursando em cima de uma cadeira, Raquel afirmou que recebeu um estado marcado pelo abandono administrativo.

“Eu tenho andado Pernambuco inteiro, conversando com as pessoas. E é claro que o governo do Estado sumiu. Tivemos que adotar uma postura diferente na gestão daquilo que foi feito ao longo dos últimos anos, que pouco entregou a Pernambuco”, declarou.

Na sequência, a governadora elencou uma série de problemas que, segundo ela, refletem o legado deixado pelas administrações socialistas. “Nosso estado era campeão de violência, campeão de desemprego, com estradas sucateadas, hospitais sem investimento, a pior cobertura de crédito do Nordeste brasileiro e um lugar onde não tinha direito de nascer, pela falta de maternidades, nem direito de morrer, pela falta de IML”, afirmou.

Raquel Lyra ressaltou que sua gestão não se esquivou dos desafios e destacou a parceria com o governo federal como fundamental para destravar investimentos. “Todos os dias colocamos à mesa as questões que afetavam a vida do povo pernambucano e fomos trabalhar com a garantia e a confiança do presidente Lula e do governo federal”, disse.

Segundo a governadora, foi essa articulação que permitiu a retomada de obras paralisadas em várias regiões do estado, inclusive no Sertão. Ela citou empreendimentos que não avançaram por falta de recursos para acesso à água e infraestrutura viária, além da necessidade de negociações junto ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal.

Ainda durante o discurso, Raquel destacou os investimentos em educação infantil, com a construção de creches em Serra Talhada e em outros municípios pernambucanos. “Uma criança na creche é a garantia de uma mãe poder sair para trabalhar e de um futuro escolar muito melhor”, afirmou.

Olho em 2026

O discurso da governadora acontece na reta final de 2025 e na entrada de 2026, período em que o cenário político estadual começa a se reorganizar para a próxima eleição. As críticas diretas ao PSB indicam um movimento de antecipação do embate eleitoral, especialmente diante da possibilidade de enfrentamento com o prefeito do Recife, João Campos (PSB), atual presidente nacional do partido e apontado como principal adversário de Raquel Lyra na disputa pelo Governo de Pernambuco em 2026.

Ao subir o tom contra o legado socialista, a governadora busca marcar território político e consolidar uma narrativa de contraponto ao PSB, partido que comandou o estado por 16 anos. A escolha do Sertão como palco para esse discurso também reforça a estratégia de fortalecimento da base no interior, região historicamente decisiva nas eleições estaduais.

Do Júnior Campos