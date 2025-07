Luciano Duque reage à rejeição de contas: “A Câmara sai pequena. Mas minha candidatura está garantida”

Após a rejeição de suas contas referentes ao exercício de 2019 pela Câmara Municipal de Serra Talhada, o deputado estadual Luciano Duque classificou a decisão como puramente política, orquestrada pela prefeita Márcia Conrado e sua base aliada.

“Recebo essa decisão com tranquilidade. A prefeita reuniu o grupo, tirou foto, determinou que votassem, e aí está o resultado. Mas isso não muda em nada o meu trabalho, nem meu compromisso com o povo de Serra Talhada.”

Mesmo diante da tentativa de inviabilizá-lo politicamente, Duque foi enfático ao garantir que sua pré-candidatura segue firme:

“A candidatura está garantida. No momento do registro, não há nenhum fundamento legal que me impeça. É isso que eles querem: eleger o marido da prefeita, que nunca fez nada por Serra Talhada, e que agora faz uma chincana com a Câmara.”

O parlamentar criticou duramente o comportamento do legislativo municipal no episódio: “Infelizmente, a Câmara de Vereadores, nesse episódio, sai muito pequena.”

Questionado sobre qual voto mais o surpreendeu, Duque respondeu de forma direta: “Todos os votos me surpreendem. Mas quero agradecer aos valorosos companheiros China, Lindomar, Clênio de Agenor e Antônio de Antenor, que acreditam na política como exercício de cidadania.”

Com Informações do Júnior Campos