Vereador Pinheiro muda discurso histórico e vota contra parecer do TCE: “Vejo que as irregularidades foram graves”

Durante a votação das contas de 2019 do ex-prefeito e atual deputado estadual Luciano Duque, o vereador Pinheiro de São Miguel surpreendeu ao declarar voto pela rejeição, contrariando a recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, que havia aprovado as contas por unanimidade.

Pinheiro, que historicamente sempre acompanhou os pareceres do TCE, destacou que sua decisão não foi direcionada a pessoas ou famílias, mas exclusivamente à análise da gestão. “Meu voto é tão somente sobre a gestão. Tenho também entrado nisso, porque há divergências em contas até mesmo pelas consequências das minhas próprias contas. E aqui, nesta Casa, não é diferente”, justificou.

Segundo o parlamentar, foram identificadas seis falhas graves, o que fundamentou sua decisão. “Cada um vota do seu jeito, como quer, fundamentado. E é isso que estou fazendo agora. Voto pela rejeição das contas de 2019. Sei que é o contrário do que já defendi em outros momentos, mas vejo que, neste caso, as irregularidades foram graves”, declarou.

O posicionamento de Pinheiro reforçou o clima de divisão e tensão na sessão desta terça -feira (08).

Do Júnior Campos