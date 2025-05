Lula afirma ter encontros anuais com a Contag, entidade suspeita de desviar R$ 2 bilhões do INSS

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse neste sábado (24) que tem reuniões todos os anos com a Contag (Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura), entidade investigada pela Polícia Federal por suspeita de fazer descontos indevidos em benefícios de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social).

“Todo ano eu faço reivindicação com os sem terra, todo ano eu faço reunião com a Contag. Todo mundo tem o direito de apresentar as reivindicações. Na hora que a gente puder atender, a gente atende. Na hora que a gente não puder atender, a gente não atende”, afirmou Lula durante evento em Mato Grosso. O presidente fez a declaração ao comentar que tem o costume de ouvir as demandas de diferentes setores da sociedade.

A Polícia Federal revelou que a Contag foi responsável por realizar a maioria dos descontos na folha de pagamentos de aposentados e pensionistas do INSS entre 2019 e 2024, totalizando pelo menos R$ 2 bilhões.

O relatório da investigação detalhou que, em 19 municípios, principalmente no Nordeste, mais da metade dos aposentados tiveram mensalidades descontadas, com três cidades registrando índices superiores a 80%. A Contag afirma que todos os descontos foram autorizados pelos beneficiários mediante assinatura de autorização e apresentação de documentos pessoais.