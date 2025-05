Homem pratica roubo e agride vítima no Centro de Serra Talhada; polícia procura suspeito

No fim da tarde deste sábado (24), um roubo seguido de lesão corporal foi registrado no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. O crime aconteceu por volta das 17h20, em um estabelecimento comercial ou nas imediações.

De acordo com informações do 14º Batalhão da Polícia Militar (BPM), a vítima relatou que foi surpreendida pelo criminoso, que se aproximou e, utilizando força física, colocou a mão no seu bolso e subtraiu uma quantia em dinheiro, cujo valor não foi informado. Durante a tentativa de reagir para segurar o dinheiro, a vítima acabou sendo ferida no braço, devido à força com que o suspeito puxou a quantia.

Após o crime, o assaltante fugiu. A Polícia Militar realizou buscas em toda a área central da cidade, mas até o momento não conseguiu localizar o acusado.

O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, que vai investigar o roubo e a lesão corporal.