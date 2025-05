Rádio Princesa FM leva calote de empresa local

O Diretor da Rádio Princesa FM, de Princesa Isabel, na Paraíba, buscou as redes sociais para denunciar uma empresa por um calote de R$ 30 mil.

Segundo Duarte, a empresa local foi contratada em 2024 com a previsão de entrega da nova fachada da emissora em setembro do ano passado, para coincidir com o aniversário de 42 anos da emissora.

Entretanto, a empresa não só descumpriu o prazo como não fez o serviço pactuado até agora, oito meses depois. O Diretor diz que vai prestar queixa, acionar a empresa na justiça e ainda revelar publicamente nome e responsável.

Ele alerta para o cuidado ao contratar empresas para evitar esse tipo de constrangimento.

DO Nill Júnior