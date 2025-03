LULA É DESAPROVADO POR 49,1% DOS DEPUTADOS E 46,2% DOS SENADORES

Além da queda de popularidade na população, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também tem alta reprovação no Congresso Nacional, entre os deputados e senadores. Uma pesquisa feita pelo Ranking dos Políticos revelou que Lula é mal avaliado por 49,1% dos deputados e 46,2% dos senadores.

Apenas 28,2% dos deputados consideram a gestão do petista ótima ou boa, e entre os senadores esse número sobe para 30,8%.

Veja como os deputados federais avaliam a atuação do governo Lula:

Ótima/Boa – 28,2%

Regular – 22,7%

Ruim/Péssima – 49,1%

Veja como os senadores avaliam a atuação do governo Lula:

Ótima/Boa – 30,8%

Regular – 23%

Ruim/Péssima – 46,2%

Sobre a relação do governo federal com o Congresso, o índice de desaprovação na Câmara é de 64,5%, bem maior do que no Senado, onde 53,8% desaprovam o relacionamento.

Veja como os deputados federais avaliam a relação entre o governo Lula e o Congresso Nacional:

Ótima/Boa – 25,5%

Regular – 10%

Ruim/Péssima – 64,5%

Veja como os senadores avaliam a relação entre o governo Lula e o Congresso Nacional:

Ótima/Boa – 19,2%

Regular – 27%

Ruim/Péssima – 53,8%

A pesquisa foi realizada, por meio de um questionário estruturado, na Câmara dos Deputados e no Senado Federal, distribuído entre 110 deputados federais de 18 diferentes partidos e 26 senadores de 11 diferentes partidos, respeitando o critério da proporcionalidade partidária. A coleta de informações ocorreu entre os dias 11 a 12 de fevereiro de 2025, com entrevistas aos próprios parlamentares de forma pessoal ou por telefone.

A última pesquisa foi realizada em julho de 2024 e demonstra uma estabilidade na avaliação do governo Lula entre os deputados federais. Já no Senado o cenário é mais favorável ao governo.

Segundo o diretor-geral do Ranking dos Politicos, Juan Carlos Arruda, a situação na Câmara dos Deputados é mais desfavorável do que no Senado Federal.

“Na Câmara dos Deputados, o índice de desaprovação da relação com o Governo Federal é de 64,5%, número superior ao registrado no Senado Federal, onde 53,8% dos parlamentares a avaliam como ruim ou péssima. A reforma ministerial pode ser uma ferramenta importante para o governo melhorar a relação no Congresso Nacional e facilitar a aprovação de sua agenda legislativa prioritária”, destaca.

Da Líder do Vale Online