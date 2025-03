Polícia Militar realiza diversas apreensões de drogas em Serra Talhada e São José do Belmonte

Na noite de 07 de março de 2025, a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), por meio do 14º Batalhão de Polícia Militar (BPM), apreendeu entorpecentes em diversas ocorrências em Serra Talhada e São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. As ações ocorreram durante patrulhamentos e abordagens em pontos estratégicos da cidade, conhecidos pelo consumo e tráfico de drogas.

Durante a noite de ontem, a Polícia Militar registrou cinco ocorrências envolvendo posse e uso de entorpecentes nas cidades de Serra Talhada e São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco. Os policiais realizaram abordagens a indivíduos suspeitos, resultando na apreensão de maconha e crack. Todos os suspeitos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil (DPC) para os procedimentos legais.

A primeira ocorrência foi registrada no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada, por volta das 22h38. Durante rondas, os policiais militares abordaram um indivíduo que estava parado em uma motocicleta em um local pouco iluminado. Ao realizar a busca pessoal, foi encontrado um invólucro com substância análoga à maconha em seu bolso. O acusado foi encaminhado à DPC local e, após os procedimentos legais, liberado.

Poucas horas antes, às 20h03, outra apreensão foi realizada em Bom Jesus, também em Serra Talhada. Durante patrulhamento, os policiais avistaram um jovem em uma praça pública que, ao perceber a presença da guarnição, tentou jogar um objeto fora. Após revista, foram encontrados dois invólucros com substância análoga à maconha. O suspeito, que se identificou como menor de idade e usuário de drogas há anos, foi encaminhado à DPC, onde sua mãe foi acionada.

Já no bairro Bom Jesus, às 19h21, a Polícia Militar flagrou um indivíduo conhecido pelo consumo de entorpecentes entrando em uma casa abandonada, ponto de tráfico local. Os policiais abordaram o suspeito e o flagraram preparando um invólucro com substância análoga ao crack. O acusado foi conduzido à DPC de Serra Talhada para os devidos procedimentos legais.

Em São José do Belmonte, por volta das 18h51, policiais abordaram um indivíduo suspeito na Vila Fortuna. Durante a revista, foi encontrado atrás de sua orelha esquerda um cigarro de substância análoga à maconha. O suspeito foi levado para a Delegacia de Polícia de São José do Belmonte e liberado após a ocorrência.

Por fim, em Borborema, Serra Talhada, às 16h56, policiais notaram um homem tentando se esconder e, ao se aproximarem, ele jogou um invólucro no chão. Ao realizar a abordagem, foi constatado que o material se tratava de substância análoga ao crack. O indivíduo foi encaminhado à DPC local para as providências cabíveis.

Essas ocorrências destacam a contínua atuação da Polícia Militar no combate ao uso e tráfico de entorpecentes na região, com o cumprimento das medidas legais e o acompanhamento adequado dos suspeitos pelas autoridades competentes.