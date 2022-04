Maioria das vítimas de feminicídio não denunciou agressores nem procurou ajuda, diz secretária da Mulher de PE

Após iniciar o ano em queda, o índice de feminicídios em Pernambuco apresentou um aumento em março de 2022. A afirmação é da secretária estadual da Mulher, Ana Elisa Sobreira. Segundo ela, 99% das vítimas não denunciaram os agressores nem buscaram ajuda.

Os números oficiais de março serão divulgados nos próximos dias pela Secretaria de Defesa Social (SDS), mas Ana Elisa Sobreira adiantou que foi notado o aumento desses registros.

Esse tipo de crime fica configurado quando a mulher é morta por uma questão de gênero. Em entrevista, nesta quarta (13), ela declarou que é difícil identificar o motivo do aumento da violência.

“Não tem como a gente achar alguma resposta específica, algo que justifique esse mês ter esse aquecimento. Como é um crime complexo, tem várias relações. Primeiro, a gente tenta ver se a vítima já registrou queixa. A grande maioria, 99%, não registrou. O grande desafio é esse. Passar informação para que as mulheres saibam seus direitos”, disse.

Em fevereiro deste ano, segundo o governo, foram registrados três feminicídios. O número foi 72% menor do que o notificado no mesmo mês de 2021, que teve 11 casos. No acumulado de janeiro e fevereiro, a queda foi de 57,1% (de 21 para 9).

Em 2021, Pernambuco contabilizou 86 crimes de feminicídio. Segundo a Secretaria de Defesa Social, esse número é 12,79% maior do que o registrado em 2020, quando ocorreram 75 crimes desse tipo no estado. As informações são do G1.