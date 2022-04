Polícia recupera moto roubada há dois anos, em Serra Talhada

Após abordagem a duas motocicletas em atitudes suspeitas, a Polícia Militar apreendeu um veículo roubado, em Bernardo Vieira, distrito de Serra Talhada. O caso aconteceu na tarde dessa quarta-feira (13) enquanto os policiais realizavam rondas no local.

Durante a abordagem foi verificado através do sistema INFOSEG que o veículo do imputado possuía queixa de roubo em Juazeiro do Norte/CE na data de 15/06/2020.

Logo foi perguntado ao imputado se possuía algum documento da motocicleta. Ele respondeu que não e que teria comprado ela por R$ 3.000,00 mil reais a uma pessoa desconhecida.

Diante do fato, o imputado foi conduzido a DPC local para adoção das medidas cabíveis. Do Vila Vila Online.