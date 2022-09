Mais de 1.500 PMs vão atuar nas eleições no interior de Pernambuco

Diário de Pernambuco

Para reforçar a segurança nas eleições do próximo domingo, 1.563 policiais militares embarcaram, na manhã desta sexta-feira, em direção ao Agreste e Sertão de Pernambuco.

Os profissionais chamados estavam no período de férias e serão remunerados em forma de diárias. O investimento foi de mais de R$ 5 milhões.

De acordo com a Polícia Militar, os praças se somam às tropas locais. Com o reforço, 9.625 policiais militares atuarão em todo o Estado durante o primeiro turno das eleições.

O efetivo estará envolvido na segurança e supervisão dos locais de votação, no apoio a juízes e à Justiça Eleitoral nos fóruns e cartórios e também de prontidão em todas as cidades. Do Nill Júnior